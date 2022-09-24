Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Гондурас
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В Майами (США) состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса. Встреча завершилось разгромной победой аргентинской команды со счётом 3:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Ещё один мяч забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.
В следующей товарищеской игре сборная Аргентины сыграет с Ямайкой, а Гондурас встретится с Канадой. Оба поединка пройдут 28 сентября.
Напомним, на чемпионате мира — 2022 аргентинская сборная в рамках группового этапа сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Чемпионат мира в Катаре начнётся 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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