Бонуччи — о матче Италия — Англия: поддержка наших фанатов имела определяющее значение

Футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о победе над Англией (1:0) в 5-м туре Лиги наций.

«Поддержка наших фанатов имела определяющее значение. Они попросили нас, чтобы мы показали гордость и мужество, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. С помощью такого подхода, мы можем продолжать расти.

У нас было хорошее начало, затем оборонялись слишком глубоко. Однако в целом мы держали игру под контролем, лишь немного рискуя в концовке матча. Мы знаем, что нам нужно работать над этим и оставаться более компактными, но сегодня я думаю, команда заслуживает аплодисментов», — цитирует Бонуччи RAI Sport.



После этого матча сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице Группы 3 на второе место. Англия с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.

Гол Распадори. Видеоролик:

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