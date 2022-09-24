Болельщики «Интера» выступают с призывом к президенту клуба Чжану покинуть пост

Фанаты «Интера» призывают президента клуба Стивена Чжана уйти в отставку.
Объединение фанатов Curva Nord в пятницу, 23 сентября, в своих социальных сетях опубликовало послание в адрес президента «нерадзурри», в котором написано: «Чжан, пошёл вон!»
На данный момент миланская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Симоне Индзаги 12 очков после семи туров. В матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Интер» уступил «Удинезе» со счётом 0:1. Игра состоялась 18 сентября.
Ранее сообщалось, что руководство «нерадзурри» не будет отправлять в отставку нынешнего наставника клуба Симоне Индзаги. Напомним, действующим чемпионом Италии является «Милан».
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик:
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