Болельщики «Интера» выступают с призывом к президенту клуба Чжану покинуть пост

Фанаты «Интера» призывают президента клуба Стивена Чжана уйти в отставку.

Объединение фанатов Curva Nord в пятницу, 23 сентября, в своих социальных сетях опубликовало послание в адрес президента «нерадзурри», в котором написано: «Чжан, пошёл вон!»



На данный момент миланская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Симоне Индзаги 12 очков после семи туров. В матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Интер» уступил «Удинезе» со счётом 0:1. Игра состоялась 18 сентября.



Ранее сообщалось, что руководство «нерадзурри» не будет отправлять в отставку нынешнего наставника клуба Симоне Индзаги. Напомним, действующим чемпионом Италии является «Милан».

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик: