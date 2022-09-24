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Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» на победу в нынешнем розыгрыше АПЛ

Арсен Венгер оценил шансы «Арсенала» на победу в нынешнем розыгрыше АПЛ
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о шансах лондонского клуба на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Я бы сказал, что в этом сезоне у «Арсенала» есть хорошие шансы на чемпионство в АПЛ, потому что я не вижу супердоминирующей команды. Это хорошая возможность завоевать титул сейчас. Конечно, этот сезон особенный, потому что в его середине пройдёт чемпионат мира, и все знают, насколько серьёзно это повлияет на выступления отдельных футболистов и команд. Но в целом у «Арсенала» есть хорошая возможность», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Лондонский «Арсенал» в семи матчах набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

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