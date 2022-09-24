Хавбек сборной Германии Хофман: в первом тайме матча с Венгрией мы много спали

Полузащитник сборной Германии Йонас Хофман прокомментировал поражение в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии (0:1).



«В первом тайме мы много спали, во втором старались бегать быстрее. Доминировали на поле, но не создали много опасных моментов. Не хватало точности в навесах и последнего паса. Мы расстроены этим поражением, но не намерены опускать голову», — приводит слова Хофмана пресс-служба УЕФА.



Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей. У сборной Англии два очка. В следующем туре Лиги наций сборная Германии сыграет с Англией, а команда Венгрии — с Италией.