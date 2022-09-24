Адам Салаи: горжусь тем, что Венгрия обыграла Германию. Это не случайно
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Капитан сборной Венгрии Адам Салаи прокомментировал победу над национальной командой Германии (1:0) в Лиге наций.
«Я очень горжусь тем, что мы смогли обыграть Германию после победы над Англией. Это невероятный результат, но с работой, которую команда проделывает каждый день, это не случайно», — цитирует Салаи пресс-служба УЕФА.
Напомним, 23 сентября на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла со сборной Венгрии. Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал победу гостей с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.
Новость по темеСборная Германии уступила Венгрии в Лиге наций
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