Победный гол Салаи — в видеообзоре матча Лиги наций Германия — Венгрия

На стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы 3 Лиги А. Сборная Германии на своём поле играла с национальной командой Венгрии. Финальный свисток Славко Винчича зафиксировал победу гостей с минимальным счётом — 1:0.



Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте: нападающий сборной Венгрии Адам Салаи отличился после передачи полузащитника Доминика Собослаи.

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Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Национальная команда Германии после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей. У сборной Англии два очка.