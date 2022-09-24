Топ-5 спортивных видео в VK Клипах за неделю

Если вы без ума от спорта, включайте подборку роликов от «Чемпионата» ниже. Каждую неделю мы публикуем топ-5 самых просматриваемых спортивных видео в VK Клипах.

На этот раз в подборку попали Карина Хафизова, Андрей Богданов, Александр Бельтюков, Единая лига ВТБ и Rinat.



А если не знаете, что такое VK Клипы, рассказываем. Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы в отдельном приложении или во вкладке ВКонтакте. Здесь можно вдохновиться спортивными достижениями авторов клипов, узнать что-то новое, посмеяться или просто позалипать на приятное. Попробуйте!