Топ-5 спортивных видео в VK Клипах за неделю
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Если вы без ума от спорта, включайте подборку роликов от «Чемпионата» ниже. Каждую неделю мы публикуем топ-5 самых просматриваемых спортивных видео в VK Клипах.
На этот раз в подборку попали Карина Хафизова, Андрей Богданов, Александр Бельтюков, Единая лига ВТБ и Rinat.
А если не знаете, что такое VK Клипы, рассказываем. Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы в отдельном приложении или во вкладке ВКонтакте. Здесь можно вдохновиться спортивными достижениями авторов клипов, узнать что-то новое, посмеяться или просто позалипать на приятное. Попробуйте!
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