Видеообзор победного матча сборной Боснии и Герцеговины с Черногорией в Лиге наций

Накануне состоялся матч 5-го тура Лиги наций Лиги B группы 3, в котором встречались команды Боснии и Герцеговины и Черногории. Боснийцы одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в компенсированное время первого тайма, отличился Эрмедин Демирович, которому ассистировал Эдин Джеко.

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Благодаря этому выигрышу подопечные Ивайло Петева вышли в Лигу 1 Лиги наций. В Лигу 1 выходят команды, которые заняли первые позиции в Лиге B.



Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Черногория с семью очками занимает второе место. В заключительном туре Босния и Герцеговина сыграет в гостях с Румынией, а Черногория будет принимать Финляндию.