Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Финляндия — Румыния

В Хельсинки на стадионе «Олимпиастадион» прошёл матч 5-го тура Лиги наций. В Лиге B встречались сборные Финляндии и Румынии. Матч закончился со счётом 1:1.
Уже на 12-й минуте Теэму Пукки открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Ему ассистировал Онни Валакари. Но удержать победу команде из Финляндии не удалось. На 52-й минуте Флорин Тэнасе восстановил равновесие в счёте. Результативную передачу сделал Никусор Банку.
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Сборная Финляндии поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав пять очков. В свою очередь, Румыния занимает четвёртое место, набрав четыре очка.
В следующем туре Финляндия сыграет в гостях с Черногорией. В свою очередь, команда Румынии будет принимать сборную Боснии и Герцеговины.
- 24 сентября 2022
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