УЕФА обязал «Марсель» провести один матч без болельщиков в Лиге чемпионов

«Марсель» проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» при пустых трибунах, сообщает Footmercato со ссылкой на AFP. Как сообщает источник, такое наказание связано с беспорядками, устроенными болельщиками на стадионе «Велодром» во время матча с «Айнтрахтом» (0:1). Дополнительно УЕФА принял решение закрыть фанатскую трибуну «Марселя» на домашнем матче с «Тоттенхэмом».



Напомним, ранее «Марсель» уже был наказан условным запретом на допуск болельщиков на один еврокубковый матч.



«Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА, набрав три очка после двух встреч. «Марсель» — четвёртый, в их активе нет набранных баллов. Возглавляет группу «Спортинг» с шестью очками, второе место — у «Тоттенхэм Хотспур» (3).

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