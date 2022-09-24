Месси — о завершении адаптации в «ПСЖ»: я снова получаю удовольствие

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что окончательно адаптировался во Франции и снова получает удовольствие от футбола.
«Я чувствую себя хорошо, совсем иначе, чем в прошлом году. Я понимал, что так и будет. Я уже говорил об этом раньше. Этот год совсем другой. Я приехал с другими мыслями, более приспособленный к клубу, к раздевалке, к своим товарищам по команде, к игре. Правда в том, что я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие от футбола», — цитирует Месси TyC Sports.
По итогам восьми проведённых туров во французской Лиге 1 Лионель Месси сумел забить четыре гола и отдать семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.
Сон, Месси, Холанд – вау! Винисиус? Ну, такое:
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