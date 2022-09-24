Главный тренер «Факела»: в РПЛ все клубы с приставкой «топ». Это 16 лучших команд страны

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил, что команда не должна позиционировать себя как аутсайдера, а также высказался об уровне команд, выступающих в Российской Премьер-Лиге.



«Так мыслить нельзя. Меня коробит, когда говорят, что мы набрали очки только потому, что соперник сыграл ниже своих возможностей. Не надо принижать нас! Мы почти со всеми топ-клубами уже сыграли. Не видел, чтобы мы выглядели безнадёжно. Фрагментарно в некоторых матчах было очень тяжело, но все эти моменты разбираются и анализируются.

Мы ещё весной всё отдали бы за возможность сыграть с клубом элитного дивизиона! Знаете, как рубились на сборах с «Ахматом»? Мы заработали возможность играть с топ-клубами каждую неделю. Я искренне считаю, что в РПЛ – все клубы с приставкой «топ». Это 16 лучших клубов страны! Так что на каждую игру должен быть максимальный настрой. Только не подумайте, что я перекладываю вину на футболистов. Эти 0:3 от «Спартака» – моя вина, моя ответственность. Если команда отнеслась к матчу недостаточно серьёзно, значит, я до неё не достучался, не подготовил психологически», — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».