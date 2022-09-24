Нападающий «Спартака» Квинси Промес сыграл диджейский сет в своём клубе в Москве. Соответствующие фотографии и видеозаписи появились в социальных сетях.



Ранее появилась информация, что «Спартак» тренируется после нескольких выходных, которые команда получила на время международной паузы. Футболисты полноценно готовятся к домашнему матчу группового турнира Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» 29 сентября и начнётся в 20:30 мск.



Напомним, 18 сентября «Спартак» в рамках 10-го тура обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Гол забил Александр Соболев. Сейчас «Спартак» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 19 очков. Идущий на первом месте «Зенит» набрал 26 очков.

Квинси Промес сыграл диджейский сет в своём клубе: