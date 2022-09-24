Александр Кержаков: стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Сборная давно не играла, поэтому матч с Киргизией — хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.



Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина. Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.