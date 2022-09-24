Тите — Винисиусу: иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой

Главный тренер сборной Бразилии Тите обратился к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, который ранее подвергся расистским оскорблениям.
«Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом же вся суть — это радость, эмоции и праздник», — приводит слова Тите Mundo Deportivo.
Ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Это вызвало скандал в Испании. Позже, перед матчем 6-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (2:1) болельщики «матрасников» пели: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Прокуратура Мадрида начала расследование данного инцидента.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса
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