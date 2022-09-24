Олейников: Ташуев прививает «Ахмату» атакующий, доминантный футбол

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников поделился мнением о своей адаптации в грозненском клубе.



«В первое время было тяжеловато, привыкал к новым требованиям, к партнёрам по команде, сейчас уже адаптировался и чувствую себя комфортно.



Конечно, уровень РПЛ значительно выше Второй лиги. Здесь нужно быстрее работать с мячом, выше уровень единоборств, игроки более мастеровитые, и за ошибки, если во Второй лиге простят, то здесь уже забьют гол. Сложным было всё в совокупности, но уже привык к РПЛ и теперь проще.



Мне нравится тот стиль, который прививает Ташуев, атакующий и доминантный футбол, с надёжной обороной, с постоянным прессингом соперника. В «Чайке» под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от «Ахмата», — цитирует Олейникова пресс-служба грозненского клуба.