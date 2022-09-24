Кавазашвили: Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула нам руку дружбы

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с национальной командой Киргизии. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Мне абсолютно всё равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное увидеть, какой рисунок игры будет у команды — будут играть так, как и играли ранее, или же появится что-то новое? Мне всё равно, кто будет играть, потому что сейчас это не имеет никакого отношения в официальном плане. Почему? Это обычная товарищеская игра.



Если же мы проиграем Киргизии, то все будут говорить: «Кому мы проиграли?» Киргизия никогда не была очень сильной сборной и так далее. Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы. Мы будем стараться проверять новых футболистов, которых, как считает Карпин, можно привлекать в национальную сборную», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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