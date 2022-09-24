Усман Дембеле может пропустить матч Лиги наций Дания — Франция из-за травмы

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле не принял участия в тренировке национальной команды, сообщает L'Equipe.



По информации источника, причиной пропуска командного занятия стала травма икроножной мышцы 25-летнего футболиста. Из-за повреждения Дембеле может пропустить матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Дания — Франция состоится завтра, 25 сентября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 21:45 мск. После пяти туров сборная Франции занимает третье место в турнирной таблице группы 1 Лиги А, имея в активе пять очков. Лидером группы является Хорватия (10), на второй строчке располагается команда Дании (9). Замыкает квартет сборная Австрии (4).

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