Ачерби прокомментировал победу сборной Италии над Англией в Лиге наций
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Защитник сборной Италии Франческо Ачерби прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:0) в Лиге наций. Он поделился мнением о причинах непопадания на чемпионат мира.
«Это была хорошая игра, Италия хотела продемонстрировать, что всё ещё здесь. У сборной Англии есть хорошие футболисты, но мы прессинговали высоко и играли как команда, что было самым важным. Вы всегда должны быть скромными против сильных соперников, иначе вы рискуете проиграть, и именно поэтому Италия не на чемпионате мира», — цитирует Франческо Ачерби Calciomercato со ссылкой на Rai Sport.
Напомним, в стыковых матчах сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии. Она не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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