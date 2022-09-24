Гарри Магуайр: я капитан «Манчестер Юнайтед». Люди пишут обо мне ради кликов

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о критике в свой адрес.
«Я не зацикливаюсь на ком-то ещё и на том, что говорят люди. Люди пишут обо мне, и это привлекает внимание, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед». Поэтому они это делают ради кликов и подобных вещей. Но я отправился на чемпионат Европы после серьёзной травмы, из-за которой не выступал на протяжении восьми недель, а потом попал в команду турнира», — приводит слова Магуайра talkSPORT.
В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в шести матчах набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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