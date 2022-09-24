Сергей Юран высказался о предстоящем матче сборных России и Киргизии

Российский футбольный тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Киргизии.

«Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всё равно надо продолжать жить. Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде. Карпин вызвал много молодёжи. Сейчас как раз то время — пока мы отстранены — чтобы посмотреть их и дать шанс.



Сейчас нет ни на кого давления — нужно побеждать. Играть первым номером и от себя. Как раз посмотреть молодёжь и заниматься футболом. При всём уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных. Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то этой твой шанс», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.