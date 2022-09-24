Объявлен состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с Казахстаном

Стал известен стартовый состав сборной России U21 на товарищеский матч с национальной командой Казахстана U21. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Трактор» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 14:30 мск.



Сборная России U21: Агкацев, Кутицкий, Мелёхин, Лангович, Денисов, Карпукас, Соколов, Щетинин, Яковлев, Гладышев, Тюкавин.



Запасные: Худяков, Тороп, Александров, Волков, Кравцов, Михайлов, Пруцев, Шильцов, Ермаков, Железнов, Шитов.



Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. Сегодня, 24 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Киргизии. В ноябре сборной России предстоят ещё две товарищеские встречи — с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.