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Объявлен состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с Казахстаном

Объявлен состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с Казахстаном
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Стал известен стартовый состав сборной России U21 на товарищеский матч с национальной командой Казахстана U21. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Трактор» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 14:30 мск.

Сборная России U21: Агкацев, Кутицкий, Мелёхин, Лангович, Денисов, Карпукас, Соколов, Щетинин, Яковлев, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Худяков, Тороп, Александров, Волков, Кравцов, Михайлов, Пруцев, Шильцов, Ермаков, Железнов, Шитов.

Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. Сегодня, 24 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Киргизии. В ноябре сборной России предстоят ещё две товарищеские встречи — с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

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