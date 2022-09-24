Хавбек «Челси» Закария был целью «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Челси» Денис Закария, права на которого принадлежат «Ювентусу», мог летом перейти в другой английский клуб, сообщает Blick.
По информации источника, в летнее трансферное окно представители «Ливерпуля» обращались к агенту 25-летнего швейцарского футболиста. Однако позже руководство мерсисайдского клуба приняло решение взять в аренду другого хавбека «Ювентуса» — Артура Мело.
Напомним, Закария стал футболистом «Ювентуса» в январе 2022 года, а летом перешёл в «Челси» на правах аренды. Сам полузащитник рассказывал, что согласился на переход в стан лондонского клуба из-за желания поработать с немецким специалистом Томасом Тухелем. Тухель был главным тренером лондонского «Челси» до 7 сентября 2022 года. Руководство английского клуба уволило немецкого специалиста за плохие результаты на старте сезона.
- 24 сентября 2022
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