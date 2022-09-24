Инклюзивная команда ЦСКА провела товарищеский матч с тренерским штабом

В гостях у основы ЦСКА побывала детская инклюзивная команда армейцев, сообщает пресс-служба клуба. После тренировки дети сыграли товарищеский матч с тренерским штабом. Встреча завершилась ничейным исходом – 3:3.

Напомним, накануне московский ЦСКА во время перерыва на матчи сборных провёл спарринг со своей молодёжной командой. Двухсторонка проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой основы армейцев со счётом 2:0. За главную команду ЦСКА голами отличились Константин Кучаев и Иван Обляков.



Московский ЦСКА набрал 20 очков за 10 туров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).