Инклюзивная команда ЦСКА провела товарищеский матч с тренерским штабом

В гостях у основы ЦСКА побывала детская инклюзивная команда армейцев, сообщает пресс-служба клуба. После тренировки дети сыграли товарищеский матч с тренерским штабом. Встреча завершилась ничейным исходом – 3:3.
Напомним, накануне московский ЦСКА во время перерыва на матчи сборных провёл спарринг со своей молодёжной командой. Двухсторонка проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой основы армейцев со счётом 2:0. За главную команду ЦСКА голами отличились Константин Кучаев и Иван Обляков.
Московский ЦСКА набрал 20 очков за 10 туров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).
- 24 сентября 2022
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:08
-
12:45
-
12:42
-
12:31
-
12:25
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:54
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
11:03
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:18
-
10:18
-
10:00
-
09:53