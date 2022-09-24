Ломаев — об отстранении сборной России от Евро-2024: мы заложники ситуации

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
«Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности. Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов — тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху — нам это никак не изменить», — приводит слова Ломаева «РИА Новости Спорт».
Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022, а также в матчах Лиги наций.
- 24 сентября 2022
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:08
-
12:45
-
12:42
-
12:31
-
12:25
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:54
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
11:03
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:18
-
10:18
-
10:00
-
09:53