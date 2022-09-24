Буффон — о неудачах «Ювентуса»: не каждый может обладать ДНК этого клуба

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за «Ювентус», поделился мнением об игре туринской команды на старте сезона.



«Я ничего не могу сказать, потому что каждое моё слово могут начать обсуждать, а мне это не нравится. Даже когда я играл за «Ювентус», у нас случались неудачные старты, но потом мы добирались до вершины. Это вопрос ДНК команды и отдельных личностей. Не каждый может обладать ДНК «Ювентуса», клуба с чёткой идеей и столь же чётким образом», — приводит слова Буффона JuventusNews24.



Туринский «Ювентус» в семи матчах набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (17). Действующий чемпион Италии — «Милан».

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