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Буффон — о неудачах «Ювентуса»: не каждый может обладать ДНК этого клуба

Буффон — о неудачах «Ювентуса»: не каждый может обладать ДНК этого клуба
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за «Ювентус», поделился мнением об игре туринской команды на старте сезона.

«Я ничего не могу сказать, потому что каждое моё слово могут начать обсуждать, а мне это не нравится. Даже когда я играл за «Ювентус», у нас случались неудачные старты, но потом мы добирались до вершины. Это вопрос ДНК команды и отдельных личностей. Не каждый может обладать ДНК «Ювентуса», клуба с чёткой идеей и столь же чётким образом», — приводит слова Буффона JuventusNews24.

Туринский «Ювентус» в семи матчах набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (17). Действующий чемпион Италии — «Милан».

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