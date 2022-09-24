Вячеслав Караваев будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Киргизией
Поделиться
Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев выйдет на товарищеский матч с национальной командой Киргизии с капитанской повязкой, сообщает пресс-служба российской команды.
Товарищеский матч Киргизия — Россия состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.
Напомним, основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. В ноябре текущего года подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.
Новость по темеСборная России огласила стартовый состав на матч с Киргизией
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
17:17
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:28
-
16:24
-
16:06
-
15:55
-
15:54
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:08
-
12:45
-
12:42
-
12:31
-
12:25
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:54
-
11:38
Партнерский контент