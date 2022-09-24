Вячеслав Караваев будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Киргизией

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев выйдет на товарищеский матч с национальной командой Киргизии с капитанской повязкой, сообщает пресс-служба российской команды.

Товарищеский матч Киргизия — Россия состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.

Напомним, основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. В ноябре текущего года подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.