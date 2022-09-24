Сборная России огласила стартовый состав на матч с Киргизией
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Сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Киргизии и России. Команды будут играть на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии. Сборная России огласила стартовый состав на матч с Киргизией.
Сборная России: Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.
Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
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