Дубль Тюкавина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Казахстаном

В товарищеском матче молодёжная сборная России встречалась с национальной командой Казахстана U21. Игра прошла на стадионе «Трактор» в Минске (Беларусь) и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.



На 33-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. На 41-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота молодёжной команды Казахстана, который успешно реализовал Тюкавин, оформивший дубль. На 87-й минуте сборная Казахстана сократила отставание в счёте.



Ранее молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче со счётом 6:1. Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.