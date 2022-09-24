Дубль Тюкавина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Казахстаном
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В товарищеском матче молодёжная сборная России встречалась с национальной командой Казахстана U21. Игра прошла на стадионе «Трактор» в Минске (Беларусь) и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.
На 33-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. На 41-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота молодёжной команды Казахстана, который успешно реализовал Тюкавин, оформивший дубль. На 87-й минуте сборная Казахстана сократила отставание в счёте.
Ранее молодёжная сборная России разгромила сверстников из Беларуси в товарищеском матче со счётом 6:1. Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.
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