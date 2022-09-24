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Веретенников: «Рубин» — самый забивающий. Тяжёлые 10 туров, в которых мы недобрали очки

Веретенников: «Рубин» — самый забивающий. Тяжёлые 10 туров, в которых мы недобрали очки
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников оценил выступление клуба на стартовом отрезке розыгрыша Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023.

«Сейчас сложно сразу оценить, но 10 туров мы прошли, из плюсов – мы самая забивающая команда. Есть у нас определённые проблемы с пропущенными мячами, но мы над этим работаем и, думаю, этот недостаток мы устраним. Тяжёлые 10 туров, в которых, по мнению нашего тренерского штаба, мы недобрали очки.

10 туров – хороший отрезок, чтобы оценить силу команды и саму игру. К ближайшему матчу готовимся в обычном режиме. После победных матчей футболисты всегда быстрее и легче восстанавливаются. Вся нагрузка воспринимается намного легче», — цитирует Олега Веретенникова пресс-служба «Рубина».

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