Капитан сборной Сербии отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины на ЧМ-2022

Капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич отказался выполнять ряд требований оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает HotSport.rs.
По информации источника, речь идёт о ношении во время матчей турнира радужных капитанских повязок — символа борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязок в поддержку Украины. Тадич, в отличие от ряда других капитанов сборных, не будет участвовать в данных акциях.
Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски согласился использовать на чемпионате мира в Катаре капитанскую повязку в цветах украинского флага.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
- 24 сентября 2022
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