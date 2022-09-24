«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» и установил рекорд посещаемости женской Суперлиги 1

Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне состоялся матч 1-го тура женской Суперлиги 1 Футбольной ассоциации между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Финальный свисток зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

Счёт в матче на пятой минуте открыла Бет Мид. В конце первого тайма Вивианне Мидема увеличила преимущество своей команды. На 54-й минуте Рафаэль Соуза довела счёт до крупного, а через несколько минут Мидема оформила дубль и оформила окончательный счёт в матче — 4:0 в пользу «Арсенала».

Также команды установили рекорд посещаемости для матчей женской Суперлиги 1. На матче присутствовало 47 367 зрителей. Предыдущий рекорд по наибольшему числу зрителей на матче высшего дивизиона среди женщин был также установлен в матче между этими командами в ноябре 2019 года. Тогда на игру, состоявшуюся на стадионе «Тоттенхэма», пришло 38 262 зрителя. «Арсенал» в этой встрече разгромил соперника со счётом 3:0.

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