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Кыргызстан — Россия: Александр Соболев сравнял счёт с пенальти

Кыргызстан — Россия: Александр Соболев сравнял счёт с пенальти
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Сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке проходит товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

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