Сборная Украины забила пять безответных мячей сборной Армении в матче Лиги наций

Сегодня, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1. Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: Зубков слева прострелил к дальней штанге, а Тымчик в подкате замкнул передачу, переправив мяч в ворота с полутора метров. Во втором тайме Зубков забил сам: Яремчук выполнил навес на Тымчика, тот прострелил из правой части штрафной в её центр, и Зубков отличным ударом в касание отправил мяч левее центра под перекладину. На 69-й минуте Довбик довёл счёт до крупного: Зубков получил мяч в левой части вратарской, избежав офсайда за счёт застрявшего у ворот Дашяна, прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где никем не прикрытый Довбик спокойно отправил мяч головой в прыжке в сетку ворот.
В концовке матча сборная Украины отличилась дважды за три минуты: сначала точный удар удался Данилу Игнатенко, а затем Артём Довбик оформил дубль и установил финальный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Украины.
Сборная Украины набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 Лиги B. Сборная Армении с тремя очками остаётся на последней позиции.
- 24 сентября 2022
-
18:47
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
17:51
-
17:42
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:22
-
17:17
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:28
-
16:24
-
16:06
-
15:55
-
15:54
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03