Агент Тюкавина высказался о дубле форварда в игре молодёжной сборной России с Казахстаном

Алексей Сафонов, представитель форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру своего подопечного за молодёжную сборную России в матче со сверстниками из Казахстана.

«Константин провёл хороший матч. Вы же знаете — нападающий должен забивать. За две игры забил три мяча, при этом был хорош в подыгрыше. Видно, что в хороших кондициях и на ходу. Капитан команды и лидер на поле. У него произошла перезагрузка: давило, что получал мало игрового времени в «Динамо» в последнее время. Я думаю, что как раз нужна была такая смена обстановки. Не попал в основную сборную, но поехал в молодёжную и помог. Всё нормально. Ниже своего уровня Константин уже не опускается», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.