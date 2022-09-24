Агент Тюкавина высказался о дубле форварда в игре молодёжной сборной России с Казахстаном

Алексей Сафонов, представитель форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру своего подопечного за молодёжную сборную России в матче со сверстниками из Казахстана.
«Константин провёл хороший матч. Вы же знаете — нападающий должен забивать. За две игры забил три мяча, при этом был хорош в подыгрыше. Видно, что в хороших кондициях и на ходу. Капитан команды и лидер на поле. У него произошла перезагрузка: давило, что получал мало игрового времени в «Динамо» в последнее время. Я думаю, что как раз нужна была такая смена обстановки. Не попал в основную сборную, но поехал в молодёжную и помог. Всё нормально. Ниже своего уровня Константин уже не опускается», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 сентября 2022
-
18:47
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
17:51
-
17:42
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:22
-
17:17
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:28
-
16:24
-
16:06
-
15:55
-
15:54
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03