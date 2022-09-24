«Я никогда не был так хорош в его возрасте». Вирджил ван Дейк — о Юрриене Тимбере

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о партнёре по сборной Нидерландов — футболисте «Аякса» Юрриене Тимбере.
«Я никогда не был настолько хорош в его возрасте, ему всего 21. Могу только похвалить Юрриена: у него высокий потенциал, я уверен», — приводит слова ван Дейка Фабрицио Романо в «Твиттере».
Тимбер на днях продлил контракт с «Аяксом» до 2025 года. Шесть лет Юрриен воспитывался в академии «Фейеноорда», а с 2014-го играет за амстердамскую команду. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах во всех турнирах провёл на поле 868 минут, не отметившись результативными действиями.
В летнее трансферное окно сообщалось, что видеть Тимбера в «Манчестер Юнайтед» хочет его бывший главный тренер Эрик тен Хаг.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса. Видеоролик:
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