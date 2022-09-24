Экс-игрок «Интера» Санетти: будет грустно не видеть Италию на чемпионате мира

Бывший крайний защитник миланского «Интера» Хавьер Санетти, ныне занимающий пост вице-президента команды, прокомментировал отсутствие сборной Италии на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Я чувствую себя итальянцем, и то, что я не увижу сборную на чемпионате мира, вызывает у меня грусть. Я знаю Роберто Манчини, я знаю, как сильно он волновался из-за этого. Но нужно взбодриться, поражение должно сделать вас сильнее. Как наши итальянские игроки восприняли это? Очень плохо, им крайне грустно из-за этого, потому что они отдали всё, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат мира. Им придётся пережить этот месяц как болельщикам. Они молоды, и у них будет ещё одна возможность попробовать свои силы на турнире. Я рад, если многие итальянцы будут болеть за Аргентину», — сказал Санетти в интервью газете La Gazzetta dello Sport.
Сборная Англия проиграла Италии и досрочно вылетела из Лиги А
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