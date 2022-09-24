«Люблю больше всего на свете». В Израиле игрок посвятил забитый мяч своей умершей собаке

Футболист израильского «Хапоэль Ришон-ле-Цион» Илай Тамам посвятил забитый мяч в матче чемпионата страны своей умершей собаке по кличке Скай.

Скай, я хочу поблагодарить тебя за каждую секунду, которую ты провёл со мной, за каждый момент радости и за каждый гав. Ты показал мне настоящую любовь и преданность. Я люблю тебя больше всего на свете», — сказал футболист после матча.

Элай Тамам посвящает гол своей умершей собаке Скай. Видеоролик:

21-летний Тамам выступает на позиции опорного полузащитника. В «Хапоэль» футболист перешёл 18 августа 2022 года, а ранее он выступал за «Хапоэль Тель-Авив», воспитанником которого и является. Также Тамам на правах аренды выступал ещё за один «Хапоэль» — из города Петах-Тиква.