«Барселона» может подписать Родри или Киммиха на замену Бускетсу

«Барселона» находится в поиске игрока, способного заменить полузащитника Серхио Бускетса, который, как ожидается, покинет каталонский клуб после завершения текущего сезона. По сведениям журналистов Fichajes.net, на замену хавбеку рассматриваются такие кандидатуры, как Родри из «Манчестер Сити» и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии».

Оба футболиста выглядят крайне недостижимыми целями для сине-гранатовых. Родри совсем недавно продлил контракт с «горожанами», поэтому его цена вряд ли составит менее € 100 млн. Соглашение Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году, и за него тоже потребуется заплатить по меньше мере € 80 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Бускетс по окончании сезона может перейти в МЛС, а именно в команду «Интер Майами», которая принадлежат бывшему футболисту Дэвиду Бекхэму.

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