Экс-игроки ЦСКА и «Ростова» Гонсалес и Синама-Понголь принесли «Ливерпулю» победу над «МЮ»
Поделиться
Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся матч легенд между командами «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Финальный свисток судьи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов. В начале второго тайма счёт сравнял Марк Гонсалес, который получил передачу от Робби Кина и отправил мяч в сетку ворот. Победу «Ливерпулю» принёс точный выстрел Флорана Синама-Понголя: он отличился в концовке матча легенд.
Отметим, что 38-летний Гонсалес был футболистом московского ЦСКА с 2009 по 2014 год, а 37-летний Синама-Понголь играл за «Ростов» в 2012–2014 годах.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
20:15
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
19:12
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:07
-
18:05
Партнерский контент