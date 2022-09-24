Экс-игроки ЦСКА и «Ростова» Гонсалес и Синама-Понголь принесли «Ливерпулю» победу над «МЮ»

Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся матч легенд между командами «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Финальный свисток судьи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов. В начале второго тайма счёт сравнял Марк Гонсалес, который получил передачу от Робби Кина и отправил мяч в сетку ворот. Победу «Ливерпулю» принёс точный выстрел Флорана Синама-Понголя: он отличился в концовке матча легенд.

Отметим, что 38-летний Гонсалес был футболистом московского ЦСКА с 2009 по 2014 год, а 37-летний Синама-Понголь играл за «Ростов» в 2012–2014 годах.

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