Защитник «Челси» Тьяго Силва: моя цель — играть до 40 лет

Защитник «Челси» Тьяго Силва в интервью, приуроченном к его 38-летию, рассказал о своём физическом состоянии после игр в английской Премьер-лиге, менталитете современных футболистов, а также о планах играть до 40 лет.

«Для меня очень важно, что я могу играть на таком уровне в таком возрасте. Но это непросто, особенно в Премьер-лиге. Когда я заканчиваю тренировку, я возвращаюсь домой и думаю о том, как могу восстановиться к завтрашнему дню. Интенсивность здесь высока с первой до последней минуты, поэтому нужно быть готовым всё время. Мне может быть 38 лет, но я думаю, что ещё могу помочь этой команде.

Игроки теперь стали более профессиональными, они больше похожи на спортсменов. Ментальный аспект также очень важен. Вы знаете, что вам нужно иметь спокойную голову, потому что, если вы будете заниматься другими делами за пределами поля, вы устанете. Это моё мнение.

Я часто разговариваю со Златаном [Ибрагимовичем], а в последнее время ещё чаще, потому что «Челси» будет играть против «Милана» в Лиге чемпионов. Моя цель — играть до 40 лет, но я пока не знаю, будет ли это продолжаться на таком уровне и в этой лиге.

Это зависит от сезона, и посмотрим, что будет на чемпионате мира. Это также зависит от продления контракта, но да, моя цель — играть до 40 лет», — цитирует слова Силвы официальный сайт лондонского клуба.

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