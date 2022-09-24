Карпин высказался о критиках после матча сборной России с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Киргизией в рамках товарищеской встречи со счётом 2:1.

«Критики? Они были, есть и будут. Отыграли бы 6:0? Говорили бы – кого вы обыграли. С Кипром то же самое было. Наша задача была просмотреть, выиграть. Вспомнить, что такое матчи сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.