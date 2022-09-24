Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о критиках после матча сборной России с Киргизией

Карпин высказался о критиках после матча сборной России с Киргизией
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Киргизией в рамках товарищеской встречи со счётом 2:1.

«Критики? Они были, есть и будут. Отыграли бы 6:0? Говорили бы – кого вы обыграли. С Кипром то же самое было. Наша задача была просмотреть, выиграть. Вспомнить, что такое матчи сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

Новость по теме
Валерий Карпин: никого не буду выделять из сборной России в матче с Киргизией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022