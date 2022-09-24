Рафаэль Варан высказался о проблеме мигрантов-рабочих на чемпионате мира в Катаре

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал информацию о проблемах, которые затронули рабочих-мигрантов, готовивших Катар к проведению чемпионата мира. The Guardian сообщало, что свыше 6500 мигрантов умерли на стройках Катара к ЧМ-2022.
«Вы задали хороший вопрос про серьёзную и чувствительную тему. Мы в сборной Франции следим за происходящим. У каждого своя роль, но важно говорить на определённые темы, являющиеся важными и серьёзными. Повязка, которую я носил в последней игре, была сильным сигналом. Федерация футбола Франции ясно высказалась об этой ситуации», — приводит слова Варана RMC Sport.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
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