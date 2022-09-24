Карпин: почему не заменили Сафонова? Решение Кафанова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы команды над Киргизией в товарищеской встрече со счётом 2:1 объяснил, почему не заменил голкипера Матвея Сафонова по ходу встречи.

«Почему Сафонова не заменили? Это решение Виталия Витальевича. Все вопросы к нему», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.