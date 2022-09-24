GDS: «Ювентус» несёт самые большие убытки в своей истории

Туринский «Ювентус» по итогам минувшего сезона терпит самые большие убытки в своей истории. Итальянский клуб недосчитается € 254,3 млн. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, к этому привели две вещи. Во-первых, неудачная игра команды в прошлом сезоне, когда «Ювентус» во второй раз подряд не выиграл чемпионство Италии и покинул Лигу чемпионов на ранней стадии. Во-вторых, на просадку бюджета повлиял ущерб, нанесённый в пандемию.
Баланс «Ювентуса» по сезонам за последние годы:
2017/2018: минус € 19 млн;
2018/2019: минус € 40 млн (появление Криштиану Роналду в составе);
2019/2020: минус € 90 млн (остановки турниров из-за коронавируса);
2020/2021: минус € 210 млн (полное отсутствие зрителей на большинстве матчей);
2021/2022: минус € 254,3 млн (неудачная игра в чемпионате Италии и Лиге чемпионов).
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