Канчельскис: Россия еле победила Киргизию? А вы чего хотели? Все научились играть в футбол

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу подопечных Валерия Карпина над командой Киргизии со счётом 2:1 в товарищеской встрече.

«Еле-еле победили Киргизию? Ну а вы чего хотели? Сейчас уже все научились играть в футбол. Вчера Венгрия обыграла Германию 1:0. Бывает. Главное, что победили. Положительные эмоции — самое главное. Тяжело или нет, но это победа. Если была бы ничья или поражение, то это было бы другое. Сейчас ничего особенного не скажешь. Молодцы, что победили! Двигаемся дальше и ждём дальнейших действий ФИФА и УЕФА», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.