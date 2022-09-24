Комличенко: в Бишкеке классная атмосфера. Спасибо местным болельщикам

Нападающий сборной России Николай Комличенко после победы над командой Киргизии со счётом 2:1 в товарищеской встрече рассказал об атмосфере в Бишкеке, где проходила игра.

«Атмосфера была классная, в Бишкеке хорошо встретили. Спасибо всем местным болельщикам», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.