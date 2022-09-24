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Николай Комличенко высказался о победе сборной России в матче с Киргизией

Николай Комличенко высказался о победе сборной России в матче с Киргизией
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Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу команды над Киргизией в товарищеской встрече (2:1).

«По поводу игры — хотелось показать лучший и красивый футбол, намного результативней. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым причинам не получилось. Хорошо, что выиграли. Думаю, всем есть над чем работать», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

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