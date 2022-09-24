Соболев: быть в сборной России — кайф. Пусть и в товарищеских матчах

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал об ощущениях после проведённого товарищеского матча с командой Киргизии (победа подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1).

«Самые лучшие эмоции от игры за сборную. Это классно, потому что ты представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне, так это кайф», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.